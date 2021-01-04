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Невеста Ассанжа призвала Трампа помиловать его

Невеста Ассанжа призвала Трампа помиловать его Невеста основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала президента США Дональда Трампа помиловать его. Стелла Моррис, родившая от Ассанжа двоих детей, в понедельник обратилась с речью к сторонникам австралийца и журналистам, собравшимся у здани
Другие страны
4 января 2021 г. 19:27
Невеста Ассанжа призвала Трампа помиловать его
Джулиан Ассанж

Невеста основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала президента США Дональда Трампа помиловать его. Стелла Моррис, родившая от Ассанжа двоих детей, в понедельник обратилась с речью к сторонникам австралийца и журналистам, собравшимся у здания Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Я обращаюсь к президенту Соединенных Штатов с призывом немедленно положить всему этому конец. Господин президент, снесите тюремные стены, не лишайте двух маленьких мальчиков их отца, дайте Джулиану, прессе и всем нам быть свободными", - заявила Моррис, призвав правозащитников по всему меру с удвоенной силой добиваться освобождения Ассанжа.

По словам женщины, решение судьи Ванессы Барайтсер о том, что Ассанж не может быть выдан США в связи с тем, что в этом случае он почти наверняка совершит самоубийство, является "первым шагом к победе" сторонников WikiLeaks и ее основателя. При этом она отметила, что "крайнее беспокойство" вызывает попытка властей США оспорить решение британского суда и добиться для австралийца пожизненного заключения.

"Мы никогда не согласимся с тем, что журналистика в этой или любой другой стране может считаться преступлением", - сказал Моррис, обвинив спецслужбы США в планировании покушения на Ассанжа, ведении слежки за его адвокатами, членами его окружения и даже младшим ребенком.

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон также заявил, что удовлетворен решением суда, но добавил, что сторона защиты будет добавиться немедленного освобождения Ассанжа. "Сегодняшнее решение можно назвать победой. Но я все же призываю не сильно праздновать, поскольку Джулиан все еще не на свободе. Мы продолжим бороться до тех пор, пока он не будет отпущен", - заявил Храфнссон.

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