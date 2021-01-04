Невеста Ассанжа призвала Трампа помиловать его

Невеста основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала президента США Дональда Трампа помиловать его. Стелла Моррис, родившая от Ассанжа двоих детей, в понедельник обратилась с речью к сторонникам австралийца и журналистам, собравшимся у здани

Невеста основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала президента США Дональда Трампа помиловать его. Стелла Моррис, родившая от Ассанжа двоих детей, в понедельник обратилась с речью к сторонникам австралийца и журналистам, собравшимся у здания Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Я обращаюсь к президенту Соединенных Штатов с призывом немедленно положить всему этому конец. Господин президент, снесите тюремные стены, не лишайте двух маленьких мальчиков их отца, дайте Джулиану, прессе и всем нам быть свободными", - заявила Моррис, призвав правозащитников по всему меру с удвоенной силой добиваться освобождения Ассанжа.

По словам женщины, решение судьи Ванессы Барайтсер о том, что Ассанж не может быть выдан США в связи с тем, что в этом случае он почти наверняка совершит самоубийство, является "первым шагом к победе" сторонников WikiLeaks и ее основателя. При этом она отметила, что "крайнее беспокойство" вызывает попытка властей США оспорить решение британского суда и добиться для австралийца пожизненного заключения.

"Мы никогда не согласимся с тем, что журналистика в этой или любой другой стране может считаться преступлением", - сказал Моррис, обвинив спецслужбы США в планировании покушения на Ассанжа, ведении слежки за его адвокатами, членами его окружения и даже младшим ребенком.

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон также заявил, что удовлетворен решением суда, но добавил, что сторона защиты будет добавиться немедленного освобождения Ассанжа. "Сегодняшнее решение можно назвать победой. Но я все же призываю не сильно праздновать, поскольку Джулиан все еще не на свободе. Мы продолжим бороться до тех пор, пока он не будет отпущен", - заявил Храфнссон.