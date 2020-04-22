Netflix увеличила базу своих подписчиков

Американская корпорация Netflix, предоставляющая услуги потокового вещания, увеличила базу своих подписчиков на 15,8 млн. в первом квартале текущего года по сравнению с 9,6 млн. за аналогичный период предыдущего года.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованной отчетности Netflix.

Корпорация обращает внимание на то, что данный показатель оказался вдвое больше ее собственного прогноза. Netflix ожидала, что количество новых подписчиков в первом квартале этого года составит почти 7 млн.

"Мы подобно остальным сервисам развлечений в домашних условиях проходим временный этап увеличения числа просмотров и роста количества своих членов. В нашем случае данное обстоятельство сводится на нет из-за резкого укрепления курса доллара США, которое оказывает давление на нашу выручку в мире", - говорится в приобщенном к отчету письме руководства корпорации к акционерам. Netflix прогнозирует сокращение просмотров и подписчиков по мере отмены карантинных мер, введенных в мире из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

Доходы корпорации в первом квартале текущего года составили 5,77 млрд. по сравнению с 4,52 млрд. долларов США в первом квартале прошлого года. Чистая прибыль в эти же сроки возросла с 344 млн до 709 млн. долларов США.

Netflix предоставляет услуги потокового вещания в более 190 стран, включая Азербайджан. Компания была основана в 1997 году, штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи.