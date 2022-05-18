Netflix сократит около 150 сотрудников на фоне замедления роста выручки

Американская Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, сокращает около 150 сотрудников в рамках нового раунда сокращений персонала на фоне замедления роста выручки и уменьшения количества подписчиков.

Американская Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, сокращает около 150 сотрудников в рамках нового раунда сокращений персонала на фоне замедления роста выручки и уменьшения количества подписчиков.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", большинство сокращений затронет сотрудников в США, компания будет исходить из потребностей для бизнеса, а не из индивидуальных показателей.

Количество сотрудников, которых планируется сократить, составляет около 2% от общей численности персонала компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Netflix..

Netflix в январе-марте зафиксировала чистый отток числа подписчиков впервые в своей истории, при этом компания спрогнозировала еще более сильное падение во втором квартале. Как сообщалось в пресс-релизе компании в апреле, в первом квартале количество клиентов платных сервисов снизилось на 200 тыс. - до 219,64 млн. В конце января Netflix ожидала, что их число увеличится на 2,5 млн.

Netflix уже объявила о сокращении около 25 человек в маркетинговом подразделении.

Среди причин замедления роста Netflix называет рост конкуренции в сфере стриминга и то, что пользователи делятся паролем от аккаунтов, чтобы использовать один аккаунт на несколько человек, пишет WSJ.

Акции Netflix в ходе предварительных торгов в среду дешевеют почти на 1%. С начала года они упали на 68,4%.