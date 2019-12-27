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Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"

​Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своей победе на внутренних выборах лидера своей партии "Ликуд".

"Огромная победа! Спасибо друзьям и членам "Ликуда" за доверие, поддержку и любовь. С Божьей и вашей помощью я приведу "Ликуд" к большой победе на предстоящих выборах и продолжу вести Государство Израиль к беспрецедентным достижениям", - написал Нетаньяху в Twitter, передает Report.

Избирательные участки на праймериз в "Ликуде" закрылись в в 23.00, явка избирателей превысила 49%. Под данным 13-го канала израильского телевидения, более 70% голосов было отдано за Нетаньяху.

Основным соперником Нетаньяху был экс-министр внутренних дел Гидеон Саар. Официальные результаты в штабе обещают подвести к утру пятницы.

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