Нетаньяху заявил, что Израиль намерен убить еще несколько иранских ученых

Нетаньяху заявил, что Израиль намерен убить еще несколько иранских ученых

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о решимости его страны продолжить военную операцию против Ирана.

Как передает Report, об этом политик заявил на пресс-конференции.

По его словам, ядерная программа Ирана представляет угрозу существованию Израиля, поскольку "Тегеран стремится нарастить мощности и создать ядерное оружие".

"Прежде всего, ядерное оружие [Ирана] - самая большая экзистенциальная угроза [для Израиля]", - сказал он.

Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ убил 10 иранских ученых, "разрабатывавших оружие массового поражения" для Ирана. Однако остались еще несколько человек, которых Израиль обозначил как новые цели, добавил он.

Он также подчеркнул, что Израиль предупреждает население Ирана о действиях ЦАХАЛ для минимизации потерь среди гражданских.

"Мы делаем все возможное, даже когда цели размещены в центре населенных пунктов, включая Тегеран. Мы призываем к эвакуации населения, и они уходят с позиций", - сказал Нетаньяху.

Нетаньяху также заявил, что о некоторых целях, которые уже уничтожены Израилем, пока не объявлено. "Мы поражаем их радары, штаб-квартиры, радиостанции и другие цели, о которых вы скоро услышите", - добавил он.