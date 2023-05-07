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Нетаньяху заявил о рекордном числе ликвидированных или задержанных в Израиле террористов

Нетаньяху заявил о рекордном числе ликвидированных или задержанных в Израиле террористов Более 110 человек ликвидированы или задержаны с начала года израильскими силовиками за причастность к террористической деятельности, что стало рекордным результатом.
Другие страны
7 мая 2023 г. 20:51
Нетаньяху заявил о рекордном числе ликвидированных или задержанных в Израиле террористов

Более 110 человек ликвидированы или задержаны с начала года израильскими силовиками за причастность к террористической деятельности, что стало рекордным результатом.

Как передает Report, об этом сообщил на еженедельном заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"С начала года мы ликвидировали и задержали более 110 террористов. Это рекордные показатели", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.

Нетаньяху подчеркнул, что эти действия по борьбе с терроризмом требуют проведения сложных операций, в том числе в центрах городов, с минимальным ущербом для израильских сил и лиц, не имеющих отношения к террору. "Действительно, 90% жертв с палестинской стороны - террористы. Хочу подчеркнуть - это достижение международного масштаба", - сказал он.

По мнению израильского премьера, силы безопасности страны показывают выдающиеся результаты в области борьбы с терроризмом и заслуживают в связи с этим "самой высокой оценки и уважения". "Каждый террорист знает, что будет уничтожен. Длинная рука Израиля дотянется до любого, кто попытается причинить вред нашим гражданам", - добавил Нетаньяху.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu İsraildə zərərsizləşdirilən və ya saxlanılan terrorçuların rekord sayını açıqlayıb

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