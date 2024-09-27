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Нетаньяху заявил о проведении переговоров по прекращению огня в Ливане

Нетаньяху заявил о проведении переговоров по прекращению огня в Ливане Премьер-министр Израиля Биньямин Нитаньяху заявил что Израиль продолжит обсуждать предложения о прекращении огня в Ливане.
Другие страны
27 сентября 2024 г. 14:57
Нетаньяху заявил о проведении переговоров по прекращению огня в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит обсуждать предложения о прекращении огня в Ливане.

Об этом Report сообщает со ссылкой на The Times of Israel.

В среду США и Франция предложили немедленное 21-дневное перемирие на ливано-израильской границе и заявили, что переговоры продолжаются, в том числе в кулуарах заседания ООН в Нью-Йорке.

Нетаньяху заявил, что вчера израильская делегация уже провела встречу для обсуждения предложений США о прекращении огня и продолжат обсуждения в ближайшие дни, отметив, что израильская сторона ценит усилия США.

"Наши команды встретились, чтобы обсудить инициативу США и то, как мы можем способствовать достижению общей цели безопасного возвращения людей в свои дома. Мы продолжим эти обсуждения в ближайшие дни", - сказал премьер в своем заявлении.

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