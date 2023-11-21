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Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по освобождению заложников

Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по освобождению заложников Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил о прогрессе в переговорах об освобождении заложников из сектора Газа.
Другие страны
21 ноября 2023 г. 17:44
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по освобождению заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил о прогрессе в переговорах об освобождении заложников из сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил во время посещения одного из резервных батальонов.

Он выразил надежду на, что в скором времени этот вопрос решится положительно.

"Мы добиваемся прогресса (в деле освобождения заложников). Я думаю, что даже сейчас не стоит говорить слишком много, но я надеюсь, что скоро будут хорошие новости", - отметил он.

Ранее сообщалось, что на первом этапе должны быть освобождены 50 человек, затем почти 100 заложников могут быть освобождены в обмен на продление режима прекращения огня.

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