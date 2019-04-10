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Нетаньяху заявил о победе своего правого блока на парламентских выборах в Израиле

​Нетаньяху заявил о победе своего правого блока на парламентских выбор
© Ariel Schalit / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник о победе возглавляемого его партией "Ликуд" правого блока на состоявшихся во вторник парламентских выборах в Израиле, несмотря на противоречивые результаты экзитполов, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

"Правый блок во главе с партией "Ликуд" одержал явную победу. Я благодарю граждан Израиля за доверие. Сегодня вечером я начну формировать правое правительство с нашими естественными партнерами", - написал Нетаньяху во вторник в Twitter.

Ранее напомним, что экзитполы сообщили, что cоперники Нетаньяху лидируют по итогам парламентских выборов в Израиле.

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