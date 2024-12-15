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Нетаньяху заявил о незаинтересованности Израиля в конфронтации с Сирией

Нетаньяху заявил о незаинтересованности Израиля в конфронтации с Сирией Израиль не заинтересован в конфронтации с Сирией, и будет определять политику в отношении Дамаска в соответствии с реальностью на местах.
Другие страны
15 декабря 2024 г. 22:12
Нетаньяху заявил о незаинтересованности Израиля в конфронтации с Сирией

Израиль не заинтересован в конфронтации с Сирией, и будет определять политику в отношении Дамаска в соответствии с реальностью на местах.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, речь

Он напомнил, что "на протяжении десятилетий Сирия была активным врагом Израиля", "неоднократно нападала" и "позволяла другим атаковать со своей территории" еврейское государство, а также "позволяла Ирану вооружать движение "Хезболлах" через свою территорию".

По его словам, чтобы гарантировать, что "то, что было раньше, больше не повторится", Израиль предпринял ряд "интенсивных действий" в последние дни.

"Дал совместно с министром обороны Исраэлем Кацем указание Армии обороны Израиля нейтрализовать потенциальные угрозы из Сирии и предотвратить захват террористическими группировками территорий вблизи границы", - добавил он.

Нетаньяху также сообщил, что Израиль нанес удар по маршрутам переброски оружия "Хезболлах" из Сирии, так как обязан предотвратить повторное вооружение движения.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu İsrailin Suriya ilə qarşıdurmada maraqlı olmadığını bəyan edib

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