Нетаньяху заявил о ликвидации командиров половины батальонов ХАМАС

Армия обороны Израиля за время операции в секторе Газа ликвидировала командиров половины батальонов группировки ХАМАС.

Армия обороны Израиля за время операции в секторе Газа ликвидировала командиров половины батальонов группировки ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Издание поясняет, что военизированные формирования ХАМАС, как считается, разделены на 24 батальона.

Нетаньяху добавил, что ХАМАС "больше никогда не будет угрозой для Израиля". Он в очередной раз выступил за демилитаризацию сектора Газа.

"И единственная сила, способная добиться этого - это Армия обороны Израиля. Никакие международные силы не могут обеспечить такой результат", - добавил премьер Израиля.