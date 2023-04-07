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Нетаньяху заявил о готовности нанести ответный удар по любому врагу

Нетаньяху заявил о готовности нанести ответный удар по любому врагу Израиль готов нанести ответный удар по любым врагам.
Другие страны
7 апреля 2023 г. 01:38
Нетаньяху заявил о готовности нанести ответный удар по любому врагу

Израиль готов нанести ответный удар по любым врагам.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на экстренном заседании после ракетного обстрела из Ливана.

"Внутренние разногласия между нами не помешают нам действовать против них (врагов - ред.) где угодно и в любое время. Мы все — без исключения — едины в этом", — сказал он и отметил, что израильтяне во времена испытаний "сплочены и поддерживают действия ЦАХАЛА (армия Израиля. — ред.) и остальных сил безопасности для защиты" страны.

Нетаньяху добавил, что власти "не намерены менять статус-кво на Храмовой горе" в Иерусалиме, где в последние дни имели место столкновения между полицией и палестинцами-мусульманами. Премьер заявил, что правительство хоть и призывает снизить напряженность, но будет "действовать решительно против экстремистов", применяющих насилие.

6 апреля по северу Израиля, вблизи границы с Ливаном, с территории соседней страны были выпущены по меньшей мере 34 ракеты. 25 из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Пострадали по меньшей мере три человека, пишет The Times of Israel. Издание сообщает, что это был самый массированный удар с территории Ливана начиная с 2006 года, когда шла война между Израилем и группировкой "Хезболла". В 2021-м она выпустила по северу страны 19 ракет.

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