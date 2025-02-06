Нетаньяху заявил, что США не нужно посылать солдат на войну с ХАМАС

Администрации США не нужно направлять американских солдат в сектор Газа на войну с радикальным палестинским движением ХАМАС, так как это работа Израиля.

Администрации США не нужно направлять американских солдат в сектор Газа на войну с радикальным палестинским движением ХАМАС, так как это работа Израиля.

Как передает Report , об этом заявил в интервью телеканалу Fox News премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Я не думаю, что он (президент США Дональд Трамп - ред.) говорил о том, чтобы направить американские войска для выполнения задачи по уничтожению ХАМАС. Это наше обязательство. Это наша работа, и мы полностью преданы ей", - сказал он.

"И я также не думаю, что он сказал, что собирается финансировать это. Он говорил о том, что это сделают соседние страны, богатые государства", - добавил Нетаньяху.

"Но на самом деле идея заключается в том, чтобы позволить пожелавшим уехать жителям Газы иметь возможность сделать это. Я имею в виду, что в этом плохого? Они могут уехать, потом вернуться, переехать и вернуться. Но вам необходимо восстановить Газу", - указал израильских премьер.