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Нетаньяху заявил, что прекращения огня в Газе не будет

Нетаньяху заявил, что прекращения огня в Газе не будет "Прекращения огня в Газе не будет".
Другие страны
7 ноября 2023 г. 04:27
Нетаньяху заявил, что прекращения огня в Газе не будет

"Прекращения огня в Газе не будет".

Как передает Report, об этом в интервью телекомпании ABC заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Прекращения огня в Газе не будет без освобождения наших заложников. Что же касается коротких тактических пауз, на час здесь, на час там, полагаю, они были у нас ранее, чтобы впустить гуманитарные грузы или позволить выйти отдельным заложникам. Но я не думаю, что будет общее прекращение огня", - сказал он.

По его словам, это помешает военным усилиям Израиля.

Премьер добавил, что прекращение огня в Газе также помешает усилиям израильской стороны по освобождению заложников, "потому что единственное, что работает с этими преступниками в ХАМАС, - это военное давление", которое оказывает Израиль.

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