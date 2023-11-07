Нетаньяху заявил, что прекращения огня в Газе не будет

"Прекращения огня в Газе не будет".
Как передает Report, об этом в интервью телекомпании ABC заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Прекращения огня в Газе не будет без освобождения наших заложников. Что же касается коротких тактических пауз, на час здесь, на час там, полагаю, они были у нас ранее, чтобы впустить гуманитарные грузы или позволить выйти отдельным заложникам. Но я не думаю, что будет общее прекращение огня", - сказал он.
По его словам, это помешает военным усилиям Израиля.
Премьер добавил, что прекращение огня в Газе также помешает усилиям израильской стороны по освобождению заложников, "потому что единственное, что работает с этими преступниками в ХАМАС, - это военное давление", которое оказывает Израиль.