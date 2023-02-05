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Нетаньяху заявил, что нашел с Путиным компромисс по интересам на Ближнем Востоке

Нетаньяху заявил, что нашел с Путиным компромисс по интересам на Ближнем Востоке Израиль и Россия смогли найти компромисс по интересам на Ближнем Востоке.
Другие страны
5 февраля 2023 г. 12:14
Нетаньяху заявил, что нашел с Путиным компромисс по интересам на Ближнем Востоке

Израиль и Россия смогли найти компромисс по интересам на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью французскому телеканалу La Chaîne Info.

По его словам, страны решили "оставить друг друга в покое" и не вмешиваться в действия друг друга.

"Изначально я сказал Путину: "Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно…. Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое", — сказал он.

Нетаньяху заявил, что Израиль и Россия "нашли компромисс, который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам".

При этом, говоря о действиях Израиля на Ближнем Востоке он подчеркнул, что Иран хочет создать ядерное оружие, "чтобы уничтожить" Израиль.

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Версия на азербайджанском языке İsrail və Rusiya Yaxın Şərqdəki maraqlarda kompromis tapıb

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