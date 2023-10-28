Нетаньяху заявил, что израильские войска вошли в сектор Газа с целью уничтожения ХАМАС

Израильские военные вошли на территорию сектора Газа с целью уничтожения палестинской радикальной организации ХАМАС и освобождения удерживаемых ею в анклаве заложников, захваченных при атаке на Израиль 7 октября.
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"Граждане Израиля, прошлой ночью наши сухопутные войска прошли через ворота Газы, вошли в логово зла. Это война с четко обозначенными целями: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников", - сказал он во время телеобращения к нации.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия завершила один этап операции в секторе Газа и перешла к новой фазе, которая будет продолжаться до нового приказа.