Нетаньяху заявил, что израильские войска вошли в сектор Газа с целью уничтожения ХАМАС

Израильские войска вошли в сектор Газа с целью уничтожения ХАМАС и освобождения всех заложников.

Израильские военные вошли на территорию сектора Газа с целью уничтожения палестинской радикальной организации ХАМАС и освобождения удерживаемых ею в анклаве заложников, захваченных при атаке на Израиль 7 октября.

Как передает Report , об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Граждане Израиля, прошлой ночью наши сухопутные войска прошли через ворота Газы, вошли в логово зла. Это война с четко обозначенными целями: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников", - сказал он во время телеобращения к нации.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия завершила один этап операции в секторе Газа и перешла к новой фазе, которая будет продолжаться до нового приказа.