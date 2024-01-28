О нас

Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС

Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС Израиль по-прежнему твердо намерен уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС, в первую очередь его руководство, после чего управление сектором Газа может перейти к технократам.
Другие страны
28 января 2024 г. 00:52
Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС

Израиль по-прежнему твердо намерен уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС, в первую очередь его руководство, после чего управление сектором Газа может перейти к технократам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы уничтожим руководство ХАМАС так, как мы обязались", - отметил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о послевоенном будущем палестинского анклава.

По словам Нетаньяху, уничтожение управленческой и военной структуры ХАМАС должно исключить возможность сохранения сторонников этого движения у власти в Газе. "После этого там, конечно, надо будет создать какую-то другую структуру, управление технократов. Мы имеем в виду структуру, которая не занимается воспитанием ненависти, не платит и не посылает террористов", - сказал израильский премьер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Netanyahu: "İsrail HƏMAS-ı məhv edəcək"

Экслюзивные новости

Разрушенная Северная Салтовка в Харькове
ФотоРазрушенная Северная Салтовка в Харькове
26 января 2024 г. 11:03
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
26 января 2024 г. 10:28
Министр внутренних дел Молдовы посетит Азербайджан
Министр внутренних дел Молдовы посетит Азербайджан
25 января 2024 г. 13:34
Сербский политолог: Азербайджан уже достиг больших успехов в диалоге с Арменией
Сербский политолог: Азербайджан уже достиг больших успехов в диалоге с Арменией
25 января 2024 г. 11:55
Пакистанский эксперт: ПАСЕ не показал эффективность в урегулировании ни одного конфликта
Пакистанский эксперт: ПАСЕ не показал эффективность в урегулировании ни одного конфликта
25 января 2024 г. 10:24
Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы
Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы
24 января 2024 г. 12:52
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Профессор из Венгрии: Брюссель часто позволяет себе вмешиваться во внутренние дела других
Профессор из Венгрии: Брюссель часто позволяет себе вмешиваться во внутренние дела других
23 января 2024 г. 15:51
Политолог: Мир между Баку и Ереваном устранит возможность использования ситуации третьими странами
Политолог: Мир между Баку и Ереваном устранит возможность использования ситуации третьими странами
23 января 2024 г. 14:29
Депутат ПАСЕ: Ассамблея не выиграет от оспаривания полномочий азербайджанской делегации
Депутат ПАСЕ: Ассамблея не выиграет от оспаривания полномочий азербайджанской делегации
23 января 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi