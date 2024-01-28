Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС

Израиль по-прежнему твердо намерен уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС, в первую очередь его руководство, после чего управление сектором Газа может перейти к технократам.

Израиль по-прежнему твердо намерен уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС, в первую очередь его руководство, после чего управление сектором Газа может перейти к технократам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы уничтожим руководство ХАМАС так, как мы обязались", - отметил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о послевоенном будущем палестинского анклава.

По словам Нетаньяху, уничтожение управленческой и военной структуры ХАМАС должно исключить возможность сохранения сторонников этого движения у власти в Газе. "После этого там, конечно, надо будет создать какую-то другую структуру, управление технократов. Мы имеем в виду структуру, которая не занимается воспитанием ненависти, не платит и не посылает террористов", - сказал израильский премьер.