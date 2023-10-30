Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня в Газе

Израиль не рассматривает возможность установления режима прекращения огня в секторе Газа и намерен продолжать свою военную операцию против радикальной палестинской организации ХАМАС.

Израиль не рассматривает возможность установления режима прекращения огня в секторе Газа и намерен продолжать свою военную операцию против радикальной палестинской организации ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции.

"Хочу прояснить позицию Израиля по поводу прекращения огня. Так же, как Соединенные Штаты не согласились бы на перемирие после бомбардировки Перл-Харбора или после террористической атаки 11 сентября, Израиль не согласится на прекращение боевых действий против ХАМАС после ужасных атак 7 октября", - сказал он.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил в субботу, что военные продолжают постепенно расширять масштабы операции.