Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня в Газе

Израиль не рассматривает возможность установления режима прекращения огня в секторе Газа и намерен продолжать свою военную операцию против радикальной палестинской организации ХАМАС.
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"Хочу прояснить позицию Израиля по поводу прекращения огня. Так же, как Соединенные Штаты не согласились бы на перемирие после бомбардировки Перл-Харбора или после террористической атаки 11 сентября, Израиль не согласится на прекращение боевых действий против ХАМАС после ужасных атак 7 октября", - сказал он.
Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.
Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил в субботу, что военные продолжают постепенно расширять масштабы операции.