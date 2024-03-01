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Нетаньяху заявил, что Израиль не получил списка заложников на освобождение

Нетаньяху заявил, что Израиль не получил списка заложников на освобождение Власти Израиля пока не получили списка заложников, которые могут быть освобождены радикальным палестинским движением ХАМАС, говорить о новой сделке преждевременно.
Другие страны
1 марта 2024 г. 06:12
Нетаньяху заявил, что Израиль не получил списка заложников на освобождение

Власти Израиля пока не получили списка заложников, которые могут быть освобождены радикальным палестинским движением ХАМАС, говорить о новой сделке преждевременно.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы прилагаем огромные усилия, чтобы вернуть наших похищенных, это святое дело, святая цель, мы занимаемся этим круглосуточно. Я требую, чтобы заранее были известны имена всех похищенных, которые будут освобождены в рамках сделки, пока я еще не получил ответ на этот вопрос. Слишком рано говорить, несмотря на наши желания, достигнем ли мы в ближайшие дни новой договоренности об освобождении похищенных", - сказал он.

"Мы делаем все возможное чтобы это произошло. Вам должно быть понятно: мы не будем поддаваться безумным требованиям ХАМАС, мы не будем этого делать, потому что, если это произойдет, нас здесь не будет", - добавил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что считает важным продолжать оказывать на палестинских радикалов военное давление, чтобы в конечном счете освободить всех удерживаемых в секторе Газа заложников.

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