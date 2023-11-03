Нетаньяху заявил, что Израиль не пойдет на перемирие в Газе без освобождения заложников

Израиль не согласится на гуманитарное перемирие в секторе Газа, если оно не будет подразумевать освобождение заложников, удерживаемых сторонниками палестинской радикальной организации ХАМАС.

Израиль не согласится на гуманитарное перемирие в секторе Газа, если оно не будет подразумевать освобождение заложников, удерживаемых сторонниками радикальной организации ХАМАС.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Я сказал Блинкену, что мы продолжим со всей мощью воевать и мы отказываемся от гуманитарного перемирия, которое не подразумевает освобождение заложников", - сказал израильский премьер.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".