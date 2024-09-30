Нетаньяху заявил, что Израиль меняет баланс сил на Ближнем Востоке

Удары по Йемену и Ливану показывают мощь Израиля, который сейчас меняет баланс сил на Ближнем Востоке.

Удары по Йемену и Ливану показывают мощь Израиля, который сейчас меняет баланс сил на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы разгромили ХАМАС в Газе, мы ликвидировали большую часть его командной цепочки, мы нанесли мощный удар по "Хезболлах", мы ликвидировали ее лидера Хасана Насруллу, мы систематически устраняем ее высших командиров, включая еще одну ликвидацию сегодня (29 сентября - ред.) в Ливане. Параллельно Армия обороны Израиля некоторое время назад снова нанесла удар по нашим врагам в Йемене. Все видят размах, все видят огонь по целям, все видят цену, которую платят те, кто на нас нападает", - , привела слова главы правительства его канцелярия.

По оценке Нетаньяху, его страна сейчас "переживает великие, но в то же время трудные времена", ведя "войну на семи фронтах".

"Великие дни, потому что мы меняем стратегическую реальность на Ближнем Востоке. Изменение баланса сил влечет за собой возможность создания новых альянсов в нашем регионе, поскольку Израиль побеждает. Наши враги и наши друзья снова видят Израиль таким, какой он есть - сильной, решительной, могущественной страной", - уверен Нетаньяху.

Напомним, что 29 сентября армия Израиля сообщила об авиаударах по объектам мятежников-хуситов в Йемене, в том числе по морскому порту в Ходейде, в ответ на попытку обстрела израильской территории, предпринятую радикалами днем ранее.