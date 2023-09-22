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Нетаньяху: Израиль и Саудовская Аравия близки к миру

Нетаньяху: Израиль и Саудовская Аравия близки к миру Израиль и Саудовская Аравия все ближе подходят к нормализации отношений, это был бы огромный прорыв, который открыл бы для региона новую эпоху мира и процветания.
Другие страны
22 сентября 2023 г. 19:07
Нетаньяху: Израиль и Саудовская Аравия близки к миру

Израиль и Саудовская Аравия все ближе подходят к нормализации отношений, это был бы огромный прорыв, который открыл бы для региона новую эпоху мира и процветания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, уверенность в этом выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая в пятницу на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В своем выступлении он в очередной раз заявил о верности своего решения сменить приоритеты во внешней политике Израиля и вместо попыток сперва договориться с палестинцами обратиться к другим арабским странам с предложением нормализовать отношения. Он напомнил, что в 2020 году его страна смогла при посредничестве США достичь примирения сразу с четырьмя арабскими государствами - Бахрейном, Марокко, ОАЭ и Суданом. Эта сделка получила название "Авраамовых соглашений".

"Авраамовы соглашения", несомненно, были провозвестниками новой эпохи мира. Но я уверен, что мы на пороге еще более впечатляющего прорыва - исторического мира между Израилем и Саудовской Аравией", - заявил Нетаньяху.

"Такой мир будет серьезно способствовать окончанию арабо-израильского конфликта, он подтолкнет другие арабские страны нормализовать отношения с Израилем, он упрочит перспективы мира с палестинцами, он будет способствовать широкому примирению между иудаизмом и исламом, между Иерусалимом и Меккой, между потомками Исаака и потомками Измаила", - уверен израильский премьер.

Он также отметил, что на состоявшемся в начале сентября саммите G20 был представлен план создания транснационального экономического коридора, который бы проходил от Индии через Аравийский полуостров и Израиль в Европу и существенно сократил бы экономические и транспортные издержки при торговле между Европой и Азией. По словам Нетаньяху, процесс нормализации отношений Израиля с арабскими странами - залог успеха этого проекта. "Сегодня по мере того как мы сносим стены вражды, Израиль может стать мостом к процветанию и миру между этими континентами. Мир между Израилем и Саудовской Аравией создаст подлинно новый Ближний Восток", - сказал глава израильского правительства.

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