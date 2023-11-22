Нетаньяху заявил, что Израиль готовится принять "тяжелое решение" по заложникам в Газе

Власти Израиля готовятся принять "тяжелое, но правильное решение" по сделке об освобождении части заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа, все структуры безопасности страны поддерживают его.

Власти Израиля готовятся принять "тяжелое, но правильное решение" по сделке об освобождении части заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа, все структуры безопасности страны поддерживают его.

Как передает Report , об этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил перед началом чрезвычайного заседания правительства, посвященного ситуации с заложниками.

"Этим вечером мы должны принять тяжелое решение, но это правильное решение. Все представители служб безопасности полностью поддерживают это решение, опираясь на свои профессиональные оценки. Согласно этим оценкам, наши войска останутся в безопасности во время режима прекращения огня, а наши боевые возможности будут улучшены именно за эти дни тишины", - сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.