Нетаньяху заявил, что Израиль будет защищать себя "любыми средствами"

Израиль намерен защищать себя любыми средствами, всякий, кто атакует его, "заплатит очень высокую цену".
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"Мы [Израиль] будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию. Каждый, кто стремится видеть стабильный и безопасный Ближний Восток, должен поддержать борьбу Израиля против Ирана и его пособников, будь то в Йемене, в Газе или в Ливане", - сказал Нетаньяху в ходе специального видеообращения.
Он отметил, что утром 20 июля "созвал военно-политический кабинет" и попросил министров "поддержать решение атаковать объекты хуситов в Йемене".
"Порт, который мы [Израиль] атаковали, не является гражданским портом, а использовался в военных целях как пункт ввоза оружия, поставляемого хуситам Ираном", - полагает израильский премьер.
Напомним, что самолеты ВВС Израиля 20 июля атаковали порт города Ходейда на западе Йемена. В ЦАХАЛ заявили, что были атакованы "объекты двойного назначения и энергоинфраструктура".