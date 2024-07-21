Нетаньяху заявил, что Израиль будет защищать себя "любыми средствами"

Израиль намерен защищать себя любыми средствами, всякий, кто атакует его, "заплатит очень высокую цену".

Израиль намерен защищать себя любыми средствами, всякий, кто атакует его, "заплатит очень высокую цену".

Как передает Report , с таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху после ответных ударов по целям хуситов в Йемене.

"Мы [Израиль] будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию. Каждый, кто стремится видеть стабильный и безопасный Ближний Восток, должен поддержать борьбу Израиля против Ирана и его пособников, будь то в Йемене, в Газе или в Ливане", - сказал Нетаньяху в ходе специального видеообращения.

Он отметил, что утром 20 июля "созвал военно-политический кабинет" и попросил министров "поддержать решение атаковать объекты хуситов в Йемене".

"Порт, который мы [Израиль] атаковали, не является гражданским портом, а использовался в военных целях как пункт ввоза оружия, поставляемого хуситам Ираном", - полагает израильский премьер.

Напомним, что самолеты ВВС Израиля 20 июля атаковали порт города Ходейда на западе Йемена. В ЦАХАЛ заявили, что были атакованы "объекты двойного назначения и энергоинфраструктура".