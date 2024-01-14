Нетаньяху заявил, что Израиль будет вести войну против ХАМАС "еще много месяцев"

Война Израиля против ХАМАС будет продолжаться много месяцев.
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"Стало очевидно, что мы должны вести эту войну, и это займет еще много месяцев. Поэтому сегодня мы продвигаем военный бюджет. Это бюджет на год, в котором мы находимся в состоянии войны. Это требует от нас гораздо больших расходов на безопасность, чем мы планировали. Мы также понимаем, что нам нужно будет инвестировать в многолетний план по освобождению Государства Израиль от зависимости от внешних закупок многих товаров, в местные закупки, в местные производственные возможности", - сказал Нетаньяху.
"В данный момент требуется прежде всего покрыть расходы на войну, что позволит нам вести войну в текущем году и завершить выполнение ее целей, включая ликвидацию ХАМАС, возвращение наших заложников и восстановление безопасности как на севере, так и на юге Израиля, чтобы жители могли вернуться туда", - продолжил премьер.
"100 дней назад монстры ХАМАС вторглись в Государство Израиль, насиловали и жгли наших граждан и брали их в заложники. Мы вернули половину из них, и мы делаем все, чтобы все они без исключения вернулись домой, и эти усилия продолжаются постоянно, даже в этот момент, - добавил он. - Мы завершим их одновременно с достижением других целей войны".
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.
Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.