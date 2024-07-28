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Нетаньяху заявил, что "Хезболлах" заплатит высокую цену за удар по Голанам

Нетаньяху заявил, что "Хезболлах" заплатит высокую цену за удар по Голанам Израиль не оставит без ответа удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах и заставит шиитское движение "Хезболлах" в Ливане заплатить беспрецедентно высокую цену.
Другие страны
28 июля 2024 г. 01:26
Нетаньяху заявил, что Хезболлах заплатит высокую цену за удар по Голанам

Израиль не оставит без ответа удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах и заставит шиитское движение "Хезболлах" в Ливане заплатить беспрецедентно высокую цену.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в разговоре с духовным лидером общины израильских друзов шейхом Муафиком Тарифом.

"Премьер-министр подчеркнул, что Израиль не оставит без ответа эту смертоносную атаку и "Хезболлах" заплатит за это самую высокую цену, такую, какую оно еще не платило", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Во время беседы с лидером израильских друзов Нетаньяху сказал, что "потрясен убийством детей и невинных людей террористической организацией "Хезболлах". "Премьер-министр попросил передать от имени всего народа Израиля сердечные соболезнования семьям погибших и всей друзской общине", - добавили в канцелярии.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu: Holan yüksəkliklərinə zərbə "Hizbullah"a baha başa gələcək

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