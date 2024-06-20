О нас

Нетаньяху заявил, что готов терпеть нападки ради возобновление поставок оружия

Нетаньяху заявил, что готов терпеть нападки ради возобновление поставок оружия Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь призвал США к бесперебойным поставкам вооружения его стране. При этом он заявил, что готов терпеть личные нападки, лишь бы Вашингтон снабдил израильскую сторону необходимым снаряжением.
Другие страны
20 июня 2024 г. 22:34
Нетаньяху заявил, что готов терпеть нападки ради возобновление поставок оружия
Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь призвал США к бесперебойным поставкам вооружения его стране. При этом он заявил, что готов терпеть личные нападки, лишь бы Вашингтон снабдил израильскую сторону необходимым снаряжением.

Как передает Report, об этом Премьер-министр Израиля написал на своей странице в соцсети X.

"Я готов терпеть личные нападки при условии, что Израиль получит от США боеприпасы, необходимые ему для войны за его существование", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

СМИ: Индия выразила Канаде протест из-за действий сикхских сепаратистов в Ванкувере
СМИ: Индия выразила Канаде протест из-за действий сикхских сепаратистов в Ванкувере
20 июня 2024 г. 21:31
Глава Минфина Никарагуа Акоста ушел в отставку
Глава Минфина Никарагуа Акоста ушел в отставку
20 июня 2024 г. 21:13
Нетаньяху: Израиль не уйдет из Газы до уничтожения ХАМАС и возвращения заложников
Нетаньяху: Израиль не уйдет из Газы до уничтожения ХАМАС и возвращения заложников
20 июня 2024 г. 20:30
В Москве из-за урагана госпитализировали 18 человек
ФотоВ Москве из-за урагана госпитализировали 18 человек
20 июня 2024 г. 20:00
США будут передавать Украине все производимые системы Patriot и NASAMS
США будут передавать Украине все производимые системы Patriot и NASAMS
20 июня 2024 г. 19:45
Нидерланды пообещали передать Украине истребители F-16 уже летом
Нидерланды пообещали передать Украине истребители F-16 уже летом
20 июня 2024 г. 18:30
Полиция в Кении применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации
Полиция в Кении применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации
20 июня 2024 г. 18:00
В Польше летевший на сверхзвуковой скорости МиГ-29 повредил крыши домов
В Польше летевший на сверхзвуковой скорости МиГ-29 повредил крыши домов
20 июня 2024 г. 17:56
Минобороны Германии хочет закупить свыше 100 танков Leopard 2 новейшей модификации
Минобороны Германии хочет закупить свыше 100 танков Leopard 2 новейшей модификации
20 июня 2024 г. 16:49
В Норвегии запустили завод по производству ракет морского и воздушного базирования
В Норвегии запустили завод по производству ракет морского и воздушного базирования
20 июня 2024 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi