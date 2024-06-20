Нетаньяху заявил, что готов терпеть нападки ради возобновление поставок оружия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь призвал США к бесперебойным поставкам вооружения его стране. При этом он заявил, что готов терпеть личные нападки, лишь бы Вашингтон снабдил израильскую сторону необходимым снаряжением.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь призвал США к бесперебойным поставкам вооружения его стране. При этом он заявил, что готов терпеть личные нападки, лишь бы Вашингтон снабдил израильскую сторону необходимым снаряжением.

Как передает Report , об этом Премьер-министр Израиля написал на своей странице в соцсети X.

"Я готов терпеть личные нападки при условии, что Израиль получит от США боеприпасы, необходимые ему для войны за его существование", - говорится в публикации.