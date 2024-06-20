Нетаньяху заявил, что готов терпеть нападки ради возобновление поставок оружия
Нетаньяху заявил, что готов терпеть нападки ради возобновление поставок оружияПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь призвал США к бесперебойным поставкам вооружения его стране. При этом он заявил, что готов терпеть личные нападки, лишь бы Вашингтон снабдил израильскую сторону необходимым снаряжением.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь призвал США к бесперебойным поставкам вооружения его стране. При этом он заявил, что готов терпеть личные нападки, лишь бы Вашингтон снабдил израильскую сторону необходимым снаряжением.
Как передает Report, об этом Премьер-министр Израиля написал на своей странице в соцсети X.
"Я готов терпеть личные нападки при условии, что Израиль получит от США боеприпасы, необходимые ему для войны за его существование", - говорится в публикации.
אני מוכן לספוג התקפות אישיות ובלבד שישראל תקבל מארה"ב את התחמושת שהיא זקוקה לה במלחמה על קיומה.