О нас

Нетаньяху заявил, что если Иран не остановить, начнется ядерная война

Нетаньяху заявил, что если Иран не остановить, начнется ядерная война В мире начнется ядерная война, если Ирану позволят получить атомное оружие. Это изменит мир и станет большой проблемой для всех.
Другие страны
10 марта 2023 г. 02:09
Нетаньяху заявил, что если Иран не остановить, начнется ядерная война

В мире начнется ядерная война, если Ирану позволят получить атомное оружие. Это изменит мир и станет большой проблемой для всех.

Как передает Report со ссылкой на The Jerusalem Post, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Ужасная ядерная война разразится, если мир не помешает Тегерану получить ядерное оружие. Это станет проблемой для всех нас. Это изменит мир", - заявил он. По его словам, появление ядерного оружия у Ирана запустит цепную реакцию в регионе, поскольку другие режимы, которые понимают такую опасность, будут спешить вооружаться.

Нетаньяху также ответил на комментарии тех, кто опасается начала ядерной войны в случае боевых действий против Ирана: "Вы столкнетесь с войной, если вы этого не сделаете, потенциально ужасной ядерной войной".

По словам премьер-министра, сочетание калечащих санкций и наличия реального военного противовеса – единственный способ помешать Ирану производить ядерное оружие.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в Гамбурге
Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в Гамбурге
10 марта 2023 г. 01:34
Полиция признала терактом стрельбу в Тель-Авиве
Полиция признала терактом стрельбу в Тель-Авиве
10 марта 2023 г. 00:37
Президенты США и Финляндии обсудили поддержку Украины
Президенты США и Финляндии обсудили поддержку Украины
10 марта 2023 г. 00:26
США намерены увеличить расходы на оборону на $26 млрд
США намерены увеличить расходы на оборону на $26 млрд
9 марта 2023 г. 23:06
Польша начала укреплять границу с Беларусью противотанковыми ежами
ФотоПольша начала укреплять границу с Беларусью противотанковыми ежами
9 марта 2023 г. 22:24
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16
В Беларуси ввели смертную казнь для чиновников и военных за госизмену
В Беларуси ввели смертную казнь для чиновников и военных за госизмену
9 марта 2023 г. 21:00
США с союзниками за год заморозили более $58 млрд активов попавших под санкции россиян
США с союзниками за год заморозили более $58 млрд активов попавших под санкции россиян
9 марта 2023 г. 20:20
Пентагон назвал дипломатию лучшим способом не допустить появления у Ирана ядерного оружия
Пентагон назвал дипломатию лучшим способом не допустить появления у Ирана ядерного оружия
9 марта 2023 г. 20:00
Израиль анонсировал важные решения из-за якобы стремления Ирана к ядерному оружию
Израиль анонсировал "важные решения" из-за якобы стремления Ирана к ядерному оружию
9 марта 2023 г. 18:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi