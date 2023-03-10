Нетаньяху заявил, что если Иран не остановить, начнется ядерная война

В мире начнется ядерная война, если Ирану позволят получить атомное оружие. Это изменит мир и станет большой проблемой для всех.

В мире начнется ядерная война, если Ирану позволят получить атомное оружие. Это изменит мир и станет большой проблемой для всех.

Как передает Report со ссылкой на The Jerusalem Post, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Ужасная ядерная война разразится, если мир не помешает Тегерану получить ядерное оружие. Это станет проблемой для всех нас. Это изменит мир", - заявил он. По его словам, появление ядерного оружия у Ирана запустит цепную реакцию в регионе, поскольку другие режимы, которые понимают такую опасность, будут спешить вооружаться.

Нетаньяху также ответил на комментарии тех, кто опасается начала ядерной войны в случае боевых действий против Ирана: "Вы столкнетесь с войной, если вы этого не сделаете, потенциально ужасной ядерной войной".

По словам премьер-министра, сочетание калечащих санкций и наличия реального военного противовеса – единственный способ помешать Ирану производить ядерное оружие.