Нетаньяху заявил, что давление извне не помешает Израилю продолжать войну с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что никакое давление извне не помешает стране продолжать войну с группировкой ХАМАС до ее уничтожения и добиться освобождения заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что никакое давление извне не помешает стране продолжать войну с группировкой ХАМАС до ее уничтожения и добиться освобождения заложников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

"На Израиль оказывают сильное давление внутри страны и за рубежом, чтобы мы закончили войну до того, как достигнем всех целей, включая согласие на сделку об освобождении заложников любой ценой", - заявил он на встрече с солдатами армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Израиль обязан продолжать войну до тех пор, пока мы не достигнем всех целей, а это означает уничтожение ХАМАС, освобождение всех заложников и гарантия, что сектор Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля. Нет такого давления (извне или внутри страны), которое бы помешало этой цели", - добавил Нетаньяху.