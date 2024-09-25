Нетаньяху завтра посетит США для выступления на Генассамблее ООН

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетит США с 26 по 28 сентября для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, поездка состоится несмотря на эскалацию конфликта с ливанским движением "Хезболлах".

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетит США с 26 по 28 сентября для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, поездка состоится несмотря на эскалацию конфликта с ливанским движением "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом сообщила в среду канцелярия премьера.

"Премьер-министр Нетаньяху отправится на выступление в ООН завтра (четверг), а не сегодня вечером, и вернется на исходе субботы. В течение дня премьер-министр проведет консультации с представителями системы безопасности для обсуждения продолжения ударов по Ливану", - говорится в сообщении.

Его визит был сокращен на два дня из-за эскалации конфликта.