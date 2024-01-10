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Нетаньяху заверил Блинкена, что Израиль не будет выселять палестинцев из Газы

Нетаньяху заверил Блинкена, что Израиль не будет выселять палестинцев из Газы Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на переговорах заверил госсекретаря США Энтони Блинкена, что власти Израиля не будут принудительно выселять палестинцев из сектора Газа.
Другие страны
10 января 2024 г. 01:55
Нетаньяху заверил Блинкена, что Израиль не будет выселять палестинцев из Газы

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на переговорах заверил госсекретаря США Энтони Блинкена, что власти Израиля не будут принудительно выселять палестинцев из сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сообщил на пресс-конференции в Тель-Авиве.

"Я уже сказал премьер-министру, Соединенные Штаты безоговорочно отвергают любые предложения о переселении палестинцев за пределы Газы. И премьер-министр подтвердил мне сегодня, что это не является политикой правительства Израиля", - отметил Блинкен.

Он также сообщил, что США и Израиль стремятся дипломатическим путем предотвратить дальнейшее разрастание конфликта на Ближнем Востоке.

"Мы и правительство Израиля считаем, что дипломатический путь – это лучший способ достижения безопасности. Это именно то, чего мы будем продолжать добиваться", - сказал Блинкен.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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