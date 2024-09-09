Нетаньяху запретил министрам посещать Храмовую гору без согласования

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь подтвердил незыблемость статус-кво на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима и запретил министрам посещение этой святыни без предварительного согласования.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь подтвердил незыблемость статус-кво на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима и запретил министрам посещение этой святыни без предварительного согласования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Министры не должны подниматься на Храмовую гору без его (Нетаньяху - ред.) предварительного разрешения, полученного через военного секретаря", - говорится в заявлении.

Кроме того, премьер заявил, что "в отношении Храмовой горы нет и не будет никаких изменений в статус-кво", добавили в ведомстве. Нетаньяху сделал эти заявления перед началом заседания кабинета министров вечером 8 сентября, отметили в канцелярии.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир за 2024 год уже трижды поднимался на Храмовую гору - 22 мая, 18 июля и 13 августа. Кроме того, 24 июля на конференции в Кнессете (парламент), посвященной "возвращению Израиля на Храмовую гору", он заявил, что на правах представителя властей страны разрешает евреям молитву в этом месте.

Портал Ynet отмечал, что министр таким образом фактически оспорил существующий вокруг Храмовой горы статус-кво, согласно которому молиться там имеют право только мусульмане, а евреи могут лишь посещать комплекс, не совершая там религиозных действий.