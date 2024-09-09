Нетаньяху запретил министрам посещать Храмовую гору без согласования

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь подтвердил незыблемость статус-кво на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима и запретил министрам посещение этой святыни без предварительного согласования.
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"Министры не должны подниматься на Храмовую гору без его (Нетаньяху - ред.) предварительного разрешения, полученного через военного секретаря", - говорится в заявлении.
Кроме того, премьер заявил, что "в отношении Храмовой горы нет и не будет никаких изменений в статус-кво", добавили в ведомстве. Нетаньяху сделал эти заявления перед началом заседания кабинета министров вечером 8 сентября, отметили в канцелярии.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир за 2024 год уже трижды поднимался на Храмовую гору - 22 мая, 18 июля и 13 августа. Кроме того, 24 июля на конференции в Кнессете (парламент), посвященной "возвращению Израиля на Храмовую гору", он заявил, что на правах представителя властей страны разрешает евреям молитву в этом месте.
Портал Ynet отмечал, что министр таким образом фактически оспорил существующий вокруг Храмовой горы статус-кво, согласно которому молиться там имеют право только мусульмане, а евреи могут лишь посещать комплекс, не совершая там религиозных действий.