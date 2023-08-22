Нетаньяху: За организацией серии терактов в Израиле стоит Иран

Власти Израиля уверены, что за организацией начавшейся в последние дни новой волны терактов, направленных против израильтян, стоит Иран.

Власти Израиля уверены, что за организацией начавшейся в последние дни новой волны терактов, направленных против израильтян, стоит Иран.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в социальной сети Х (ранее Twitter).

Глава правительства посетил место очередной атаки в районе Хеврона на Западном берегу реки Иордан, где ранее в понедельник была убита израильтянка и еще один израильский гражданин получил тяжелые ранения.

"Мы находимся в эпицентре террористического натиска, который поощряется, направляется и финансируется Ираном и его марионетками", - заявил премьер.

Он подчеркнул, что власти страны делают все, чтобы найти и наказать виновных. "Мы работаем круглосуточно, чтобы поймать убийц", - сказал Б.Нетаньяху.

Напомним, что утром 21 августа в районе Хеврона на Западном берегу был обстрелян автомобиль с израильтянами, два мирных жителя получили ранения, позднее одна из раненых умерла. В армейской пресс-службе сообщили, что военные преследуют подозреваемых. 19 августа неизвестный совершил вооруженное нападение в населенном пункте Хувара на Западном берегу, погибли двое израильтян, нападавший скрылся.