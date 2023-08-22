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Нетаньяху: За организацией серии терактов в Израиле стоит Иран

Нетаньяху: За организацией серии терактов в Израиле стоит Иран Власти Израиля уверены, что за организацией начавшейся в последние дни новой волны терактов, направленных против израильтян, стоит Иран.
Другие страны
22 августа 2023 г. 00:48
Нетаньяху: За организацией серии терактов в Израиле стоит Иран

Власти Израиля уверены, что за организацией начавшейся в последние дни новой волны терактов, направленных против израильтян, стоит Иран.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в социальной сети Х (ранее Twitter).

Глава правительства посетил место очередной атаки в районе Хеврона на Западном берегу реки Иордан, где ранее в понедельник была убита израильтянка и еще один израильский гражданин получил тяжелые ранения.

"Мы находимся в эпицентре террористического натиска, который поощряется, направляется и финансируется Ираном и его марионетками", - заявил премьер.

Он подчеркнул, что власти страны делают все, чтобы найти и наказать виновных. "Мы работаем круглосуточно, чтобы поймать убийц", - сказал Б.Нетаньяху.

Напомним, что утром 21 августа в районе Хеврона на Западном берегу был обстрелян автомобиль с израильтянами, два мирных жителя получили ранения, позднее одна из раненых умерла. В армейской пресс-службе сообщили, что военные преследуют подозреваемых. 19 августа неизвестный совершил вооруженное нападение в населенном пункте Хувара на Западном берегу, погибли двое израильтян, нападавший скрылся.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin Baş naziri: Ölkədəki silsilə terror aktlarının arxasında İran dayanır

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