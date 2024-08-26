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Нетаньяху вступил в спор с переговорщиками Израиля из-за уступок палестинцам

Нетаньяху вступил в спор с переговорщиками Израиля из-за уступок палестинцам Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в спор с членами израильской делегации, которые ведут переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.
Другие страны
26 августа 2024 г. 08:48
Нетаньяху вступил в спор с переговорщиками Израиля из-за уступок палестинцам

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в спор с членами израильской делегации, которые ведут переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

По их сведениям, Нетаньяху отказался идти на уступки в вопросе контроля израильской армии над отделяющим палестинский анклав от Египта Филадельфийским коридором, в то время как члены делегации просят о смягчении позиции.

Агентство отмечает, что премьер-министр согласился на перемещение одной из позиций израильских войск на несколько сотен метров, но при этом настаивает на сохранении контроля над границей, протяженность которой около 14 километров.

Нетаньяху требует сохранения этих условий, невзирая на давление части членов переговорной группы, которые готовы покинуть ее.

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