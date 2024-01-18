Нетаньяху: Война в секторе Газа продлится до достижения всех целей операции

Израильская военная операция против радикалов в секторе Газа продолжится до достижения всех ее целей.

Израильская военная операция против радикалов в секторе Газа продолжится до достижения всех ее целей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе посещения базы "Неватим" израильских ВВС в южной части еврейского государства.

"Война продолжается и будет продолжаться до конца, пока мы не достигнем всех наших целей. Продолжим сражаться на суше, на море и в воздухе до полной победы", - сказал Нетаньяху, отметив, что целями военной операции в палестинском анклаве являются "возвращение заложников, ликвидация ХАМАС, а также обеспечение того, что сектор Газа более не будет представлять угрозы Израилю".

С аналогичным заявлением выступил и министр обороны Израиля Йоав Галант: "Мы продолжим сражаться до тех пор, пока не добьемся победы - пока не победим террористическую организацию ХАМАС, ликвидировав весь ее значительный военный и управленческий потенциал в секторе Газа".