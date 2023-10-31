Нетаньяху: Военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу

Военная операция Израиля в секторе Газа, начатая в ответ на нападение сторонников радикальной палестинской организации ХАМАС, вступила уже в третью фазу, которая включает расширение наземных операций в анклаве.
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По его словам, власти страны "поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС".
"Мы делаем это системно. Первоначальный этап блокирования завершен. Второй этап - постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа. Армия обороны Израиля делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом", - приводит высказывания премьера правительственная пресс-служба.
Нетаньяху добавил, что сухопутные операции внутри сектора Газа включают и усилия по освобождению заложников, удерживаемых сторонниками ХАМАС.
Ранее о расширении масштабов военной операции в секторе Газа сообщал официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.