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Нетаньяху: Военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу

Нетаньяху: Военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу Военная операция Израиля в секторе Газа, начатая в ответ на нападение сторонников радикальной палестинской организации ХАМАС, вступила уже в третью фазу, которая включает расширение наземных операций в анклаве.
Другие страны
31 октября 2023 г. 05:42
Нетаньяху: Военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу

Военная операция Израиля в секторе Газа, начатая в ответ на нападение сторонников радикальной палестинской организации ХАМАС, вступила уже в третью фазу, которая включает расширение наземных операций в анклаве.

Как передает Report, об этом заявил на заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

По его словам, власти страны "поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС".

"Мы делаем это системно. Первоначальный этап блокирования завершен. Второй этап - постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа. Армия обороны Израиля делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом", - приводит высказывания премьера правительственная пресс-служба.

Нетаньяху добавил, что сухопутные операции внутри сектора Газа включают и усилия по освобождению заложников, удерживаемых сторонниками ХАМАС.

Ранее о расширении масштабов военной операции в секторе Газа сообщал официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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