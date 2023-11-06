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Нетаньяху вновь отверг прекращение огня в Газе без освобождения заложников

Нетаньяху вновь отверг прекращение огня в Газе без освобождения заложников Израиль не пойдет на временное прекращение огня в секторе Газа без предварительного освобождения всех удерживаемых там заложников.
Другие страны
6 ноября 2023 г. 04:39
Нетаньяху вновь отверг прекращение огня в Газе без освобождения заложников

Израиль не пойдет на временное прекращение огня в секторе Газа без предварительного освобождения всех удерживаемых там заложников.

Как передает Report, эту позицию подтвердил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с военнослужащими ВВС страны.

Общаясь с военными летчиками, он выразил мнение, что противники Израиля ошиблись в своих расчетах, полагая, что израильтяне разобщены и не смогут сплотиться в решающий момент.

"Мы ответили вместе и теперь бьемся плечом к плечу", - сказал премьер, чьи высказывания распространила правительственная пресс-служба.

"Хочу также, чтобы вы знали, что есть одна вещь, которую мы не сделаем: не будет прекращения огня без возвращения заложников. Это должно быть полностью исключено из нашего лексикона. Мы говорим это нашим друзьям и нашим врагам. Мы просто продолжим, пока не разобьем их. У нас нет альтернативы. Думаю, мы все это понимаем сегодня", - указал Нетаньяху.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin Baş naziri: Qəzzada əsirlər azad edilməsə atəşkəs olmayacaq

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