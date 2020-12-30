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Нетаньяху вновь отложил визит в арабские страны

Нетаньяху вновь отложил визит в арабские страны Официальный визит главы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, который был запланирован на следующую неделю, вновь отложен.
Другие страны
30 декабря 2020 г. 06:26
Нетаньяху вновь отложил визит в арабские страны
Биньямин Нетаньяху

Официальный визит главы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, который был запланирован на следующую неделю, вновь отложен.

По данным сайта Walla News, на этот раз поездка перенесена из-за ужесточения в Израиле карантинных мер в связи с ростом количества заразившихся коронавирусом нового типа.

Согласно изданию, информация была подтверждена источниками в ОАЭ.

Визит главы израильского правительства в две страны, с которым Тель-Авив недавно установил дипломатические отношения, откладывается уже во второй раз. Первоначально поездка была намечена на 1 декабря, но была перенесена по просьбе властей ОАЭ, в связи с празднованием в стране 2 декабря Дня Независимости.

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