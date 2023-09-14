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Нетаньяху в ходе визита в США планирует встретиться с Эрдоганом

Нетаньяху в ходе визита в США планирует встретиться с Эрдоганом Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Соединенные Штаты на следующей неделе намерен встретиться с мировыми лидерами, включая президентов США, Турции и Украины Джо Байдена, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского.
Другие страны
14 сентября 2023 г. 23:01
Нетаньяху в ходе визита в США планирует встретиться с Эрдоганом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Соединенные Штаты на следующей неделе намерен встретиться с мировыми лидерами, включая президентов США, Турции и Украины Джо Байдена, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Согласно информации, Нетаньяху вылетит из Израиля в США в воскресенье вечером, сразу после окончания в Израиле праздника Рош ха-Шана - еврейского Нового года. Его поездка в Соединенные Штаты будет носить статус государственного визита.

"В рамках визита глава правительства встретится с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем", - говорится в сообщении.

В ходе визита Нетаньяху также выступит на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведет встречу с генсеком всемирной организации Антониу Гутерришем.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu ABŞ-yə səfəri çərçivəsində Ərdoğanla da görüşəcək

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