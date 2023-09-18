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Нетаньяху в ходе визита в США намерен обсудить с Байденом тему Ирана

Нетаньяху в ходе визита в США намерен обсудить с Байденом тему Ирана Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе предстоящей в ближайшие дни встречи с президентом США Джо Байденом намерен затронуть вопрос Ирана.
Другие страны
18 сентября 2023 г. 04:21
Нетаньяху в ходе визита в США намерен обсудить с Байденом тему Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе предстоящей в ближайшие дни встречи с президентом США Джо Байденом намерен затронуть вопрос Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление глава израильского правительства сделал перед вылетом в Соединенные Штаты.

"Сейчас я отправляюсь на Генеральную Ассамблею ООН, где буду представлять Израиль перед нациями мира. Также встречусь со многими мировыми лидерами, особенно с президентом Байденом, с которым прежде всего среди прочих тем буду обсуждать Иран, а также расширение круга мира между Израилем и арабскими странами", - заявил израильский премьер.

По версии Нетаньяху, "весь мир сегодня видит, что Иран нарушает все свои обязательства, бесстыдно лжет и намерен как разрабатывать ядерное оружие, так и продолжать свою агрессию в регионе". "Мы будем вместе противостоять обеим этим угрозам. Я слышал сегодня угрозы со стороны одного из чиновников иранского режима, советую ему не угрожать нам. Он и его режим должны знать, что мы дадим мощный ответ на любое нападение на наш народ и наших граждан", - добавил глава израильского правительства.

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