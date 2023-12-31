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Нетаньяху: В секторе Газа уничтожены более 8 тыс. террористов ХАМАС

Нетаньяху: В секторе Газа уничтожены более 8 тыс. террористов ХАМАС Израильская военная операция против движения ХАМАС в секторе Газа будет продолжаться еще "много месяцев" до достижения всех ее целей.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 01:59
Нетаньяху: В секторе Газа уничтожены более 8 тыс. террористов ХАМАС

Израильская военная операция против движения ХАМАС в секторе Газа будет продолжаться еще "много месяцев" до достижения всех ее целей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил в ходе пресс-конференции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Достижение победы требует больше времени. Война будет продолжаться еще много месяцев. Моя политика ясна - продолжать сражаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны. Мы позаботимся о том, чтобы ХАМАС больше не представляло угрозы Израилю", - сказал он.

"Война в самом разгаре. Боремся на всех фронтах", - добавил израильский премьер.

По словам главы правительства, Израиль "добился значительных успехов", в частности уничтожены "более 8 тыс. террористов ХАМАС" в секторе Газа.

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Версия на азербайджанском языке Qəzzada səkkiz mindən çox HƏMAS terrorçusu məhv edilib

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