​Нетаньяху установил рекорд срока работы премьером Израиля

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Биньямин Нетаньяху установил рекорд пребывания в должности премьер-министра Израиля, опередив первого главу правительства и основателя еврейского государства Давида Бен-Гуриона.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, это подсчитали эксперты аналитического центра "Израильский институт демократии".

По состоянию на субботу, 20 июля, Нетаньяху провел во главе кабинета 4876 дней.

"Двадцатого июля 2019 года Биньямин Нетаньяху устанавливает рекорд среди всех израильских премьер-министров по числу дней в должности, опережая Давида Бен-Гуриона, который проработал 4875 дней - около 13 с половиной лет", - говорится в публикации.

Нетаньяху непрерывно руководит правительством Израиля с 31 марта 2009 года. Его первое премьерство пришлось на 1996-1999 годы.