Нетаньяху: Тель-Авив беспокоят контакты Москвы с Тегераном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал ряд заявлений о России, Иране и конфликте на Украине в ходе закрытой части совещания в Кнессете (парламент).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал ряд заявлений о России, Иране и конфликте на Украине в ходе закрытой части совещания в Кнессете (парламент).

Как передает Report , об этом пишет Walla со ссылкой на источники.

В частности, политик заявил, что Москве направлен протест из-за ее военного взаимодействия с Тегераном.

Нетаньяху заверил израильских депутатов в поддержании контакта с Россией на фоне украинского кризиса. По словам премьера Израиля, речь идет о некоем "тихом диалоге", в рамках которого идет достаточно честный обмен мнениями по текущей обстановке.

Кроме того, источники портала утверждают, что, говоря о израильско-российских отношениях, Нетаньяху отмечал наличие ряда спорных вопросов: Тель-Авив беспокоят контакты Москвы с Тегераном, когда российская сторона озабочена увеличением поддержки Украины Израилем.

При этом израильский премьер подчеркнул, что его правительство не собирается переходить к военной помощи Киеву и будет продолжать курс прошлого кабмина.