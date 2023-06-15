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Нетаньяху: Тель-Авив беспокоят контакты Москвы с Тегераном

Нетаньяху: Тель-Авив беспокоят контакты Москвы с Тегераном Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал ряд заявлений о России, Иране и конфликте на Украине в ходе закрытой части совещания в Кнессете (парламент).
Другие страны
15 июня 2023 г. 20:26
Нетаньяху: Тель-Авив беспокоят контакты Москвы с Тегераном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал ряд заявлений о России, Иране и конфликте на Украине в ходе закрытой части совещания в Кнессете (парламент).

Как передает Report, об этом пишет Walla со ссылкой на источники.

В частности, политик заявил, что Москве направлен протест из-за ее военного взаимодействия с Тегераном.

Нетаньяху заверил израильских депутатов в поддержании контакта с Россией на фоне украинского кризиса. По словам премьера Израиля, речь идет о некоем "тихом диалоге", в рамках которого идет достаточно честный обмен мнениями по текущей обстановке.

Кроме того, источники портала утверждают, что, говоря о израильско-российских отношениях, Нетаньяху отмечал наличие ряда спорных вопросов: Тель-Авив беспокоят контакты Москвы с Тегераном, когда российская сторона озабочена увеличением поддержки Украины Израилем.

При этом израильский премьер подчеркнул, что его правительство не собирается переходить к военной помощи Киеву и будет продолжать курс прошлого кабмина.

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Версия на азербайджанском языке Benyamin Netanyahu: “Təl-Əviv Moskvanın Tehranla təmaslarından narahatdır”

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