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Нетаньяху: США и Израиль должны держаться вместе

Нетаньяху: США и Израиль должны держаться вместе Израиль вместе с США одержит победу в "столкновении с террористической осью Ирана" на Ближнем Востоке.
Другие страны
24 июля 2024 г. 23:17
Нетаньяху: США и Израиль должны держаться вместе

Израиль вместе с США одержит победу в "столкновении с террористической осью Ирана" на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС,об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США.

"Могу заверить вас в одном, мы победим. Когда США и Израиль вместе, мы побеждаем, а они проигрывают. США и Израиль должны держаться вместе", - сказал он.

Это уже четвертое выступление израильского премьера перед американскими конгрессменами за его политическую карьеру. В предыдущий раз Нетаньяху выступал на совместном заседании обеих палат Конгресса в марте 2015 года.

Нетаньяху прибыл в Вашингтон 22 июля.

Ранее сообщалось, что напротив здания Капитолия собрались протестующие против выступления израильского премьера в Конгрессе США. Между участниками пропалестинской акции и полицией произошла стычка. В результате полиция применила против протестующих перцовый газ.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahunun ABŞ Konqresində çıxışı başlayıb

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