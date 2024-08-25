Нетаньяху созвал заседание правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет заседание правительства еврейского государства в комплексе правительственных зданий в Тель-Авиве.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет заседание правительства еврейского государства в комплексе правительственных зданий в Тель-Авиве.

Как передает Report , об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

Начало заседания назначено на 14:00 по местному времени (15:00 по бакинскому времени), отметили в ведомстве.

Ранее Нетаньяху провел в Тель-Авиве заседание военно-политического кабинета страны, в который входят ключевые министры правительства. В начале встречи он заявил, что Израиль полон решимости защищать себя и придерживается простого правила бить по тем, кто бьет по нему.