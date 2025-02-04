Нетаньяху созовет Кабинет безопасности для обсуждения второго этапа сделки по Газе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по возвращении из США созовет Кабинет безопасности для обсуждения позиции страны по второму этапу сделки по сектору Газа.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по возвращении из США созовет Кабинет безопасности для обсуждения позиции страны по второму этапу сделки по сектору Газа.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии.

"По возвращении из США Нетаньяху созовет заседание Кабинета безопасности для обсуждения общих позиций Израиля относительно второго этапа сделки [по сектору Газа], которые будут определять дальнейший ход переговоров", - сказали в канцелярии.

Отмечается, что Нетаньяху в Вашингтоне встретился с помощником по нацбезопасности президента США Майком Уолтцем и спецпосланником президента по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом.

"По итогам встречи Израиль готовится отправить рабочую делегацию в Доху в конце этой недели для обсуждения технических деталей, связанных с дальнейшей реализацией соглашения о прекращении огня в Газе", - говорится в заявлении.