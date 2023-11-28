Нетаньяху сообщил об освобождении из сектора Газа 74 заложников за время паузы

В общей сложности 74 заложника освобождены за время гуманитарной паузы в секторе Газа, в их числе 50 женщин и детей.

В общей сложности 74 заложника освобождены за время гуманитарной паузы в секторе Газа, в их числе 50 женщин и детей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти цифры подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

На данный момент мы освободили 74 похищенных, в том числе 50 детей и женщин, согласно первоначальной схеме. Мы обязаны выполнить план полностью и добиться освобождения наших похищенных женщин и детей, а позже всех без исключения", - заявил он во время посещения военной базы Глилот, сообщила канцелярия премьера.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не отказывается от намерений возобновить после паузы военную операцию в секторе Газа с целью уничтожить военно-управленческий потенциал палестинского радикального движения ХАМАС. "Мы полны решимости выполнить наши задачи: освободить всех похищенных и ликвидировать эту террористическую организацию на земле и под землей. Разумеется, Газа больше не останется такой, какой она была, и не будет представлять угрозу Государству Израиль", - сказал он.