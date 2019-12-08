​Нетаньяху сообщил о возможной военной операции в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился подготовиться к возможной военной операции против исламистов в секторе Газа после вчерашних обстрелов, об этом он сообщил, открывая в воскресенье еженедельное заседание кабинета министров.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, очередное обострение конфликта на границах палестинского анклава произошло минувшей ночью. Израильская армия атаковала цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на три ракеты, выпущенные по израильской территории.

"Не будет никаких договоренностей с ХАМАС, если стрельба продолжится. Напротив, террористы в Газе все еще почувствуют нашу мощь. То, что они получили три недели назад в ходе израильской операции "Черный пояс", когда нами были атакованы лидер "Исламского джихада" и десятки боевиков этой организации, было только началом", - сказал премьер-министр.

Нетаньяху добавил, что поручил министру обороны и армии обороны Израиля подготовиться соответствующим образом к возможной военной операции.