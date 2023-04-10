О нас

Нетаньяху сообщил, что отстраненный министр обороны Израиля останется на своем посту

Нетаньяху сообщил, что отстраненный министр обороны Израиля останется на своем посту Израильский министр обороны Йоав Галант сохранит свою должность, несмотря на то что ранее он был отправлен в отставку за высказывания о судебной реформе в Израиле, противоречившие курсу правительства.
Другие страны
10 апреля 2023 г. 23:08
Нетаньяху сообщил, что отстраненный министр обороны Израиля останется на своем посту
Биньямин Нетаньяху

Израильский министр обороны Йоав Галант сохранит свою должность, несмотря на то что ранее он был отправлен в отставку за высказывания о судебной реформе в Израиле, противоречившие курсу правительства.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время телеобращения к нации.

"В эти дни мы с Галантом работаем вместе 24 часа в сутки на всех фронтах. Перед нами серьезные задачи. Между нами были разногласия, даже серьезные разногласия по нескольким вопросам, но я решил отложить это в сторону. Галант остается на своем посту, мы будем продолжать работать вместе ради безопасности граждан Израиля", - заявил премьер.

Напомним, что 26 марта премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение отстранить от должности министра обороны Йоава Галанта.

Накануне этого Галант выступил со специальным заявлением, в котором высказался за приостановку судебной реформы, вызвавшей многочисленные протесты в стране. Он предупредил, что возникший из-за этого в обществе раскол уже проникает в ряды израильской армии и это создает угрозу национальной безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Дубае продали на аукционе автомобильный номер за рекордные $15 млн
В Дубае продали на аукционе автомобильный номер за рекордные $15 млн
10 апреля 2023 г. 21:18
Чавушоглу: Четырехсторонняя встреча по Сирии планируется на начало мая
Чавушоглу: Четырехсторонняя встреча по Сирии планируется на начало мая
10 апреля 2023 г. 19:35
Замминистра обороны Украины: ВС России одновременно наступают на четырех направлениях
Замминистра обороны Украины: ВС России одновременно наступают на четырех направлениях
10 апреля 2023 г. 19:10
В CША в результате стрельбы погибли пять человек
В CША в результате стрельбы погибли пять человек
10 апреля 2023 г. 18:40
США проведут учения стратегических ядерных сил
США проведут учения стратегических ядерных сил
10 апреля 2023 г. 17:46
Германия выделила Украине пакет помощи с разведдронами и бронемашинами DACHS
Германия выделила Украине пакет помощи с разведдронами и бронемашинами DACHS
10 апреля 2023 г. 17:20
В Пакистане в результате взрыва погибли четыре человека
В Пакистане в результате взрыва погибли четыре человека
10 апреля 2023 г. 17:00
Израильские военные открыли огонь в лагере для беженцев, один палестинец погиб
Израильские военные открыли огонь в лагере для беженцев, один палестинец погиб
10 апреля 2023 г. 14:03
Число жертв лавины в Альпах возросло до шести
Число жертв лавины в Альпах возросло до шести
10 апреля 2023 г. 13:51
The Times: Индия приостановила торговые переговоры с Британией
The Times: Индия приостановила торговые переговоры с Британией
10 апреля 2023 г. 12:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi