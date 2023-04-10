Нетаньяху сообщил, что отстраненный министр обороны Израиля останется на своем посту

Израильский министр обороны Йоав Галант сохранит свою должность, несмотря на то что ранее он был отправлен в отставку за высказывания о судебной реформе в Израиле, противоречившие курсу правительства.

Израильский министр обороны Йоав Галант сохранит свою должность, несмотря на то что ранее он был отправлен в отставку за высказывания о судебной реформе в Израиле, противоречившие курсу правительства.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время телеобращения к нации.

"В эти дни мы с Галантом работаем вместе 24 часа в сутки на всех фронтах. Перед нами серьезные задачи. Между нами были разногласия, даже серьезные разногласия по нескольким вопросам, но я решил отложить это в сторону. Галант остается на своем посту, мы будем продолжать работать вместе ради безопасности граждан Израиля", - заявил премьер.

Напомним, что 26 марта премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение отстранить от должности министра обороны Йоава Галанта.

Накануне этого Галант выступил со специальным заявлением, в котором высказался за приостановку судебной реформы, вызвавшей многочисленные протесты в стране. Он предупредил, что возникший из-за этого в обществе раскол уже проникает в ряды израильской армии и это создает угрозу национальной безопасности.