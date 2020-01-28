Нетаньяху согласен на переговоры с палестинцами на основе мирного плана Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, что готов вести переговоры с палестинцами на основе мирного плана хозяина Белого дома.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я согласен вести переговоры с палестинской стороной на базе этого мирного плана", - сказал премьер. "Если палестинцы готовы к признанию Израиля в качестве еврейского государства, Израиль готов к немедленному началу переговоров о мире", - добавил он.

По словам Нетаньяху, предлагаемая Трампом "сделка века" "обращается к корню конфликта - необходимости признания палестинцами Израиля в качестве еврейского государства".